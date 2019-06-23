柯文哲否認蔡柯配 幕僚平常遇到聊天很正常

2019-06-23 14:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕台北市長柯文哲今到花蓮玉協天宮參拜，接受媒體聯訪被問及跟淺藍民代見面一事，柯說，人家來拜訪不會主動說是哪個黨派，只知道是地方民代，不需要特別分藍綠。關於幕僚跟民進黨接觸，柯文哲強調，幕僚彼此都認識，「平常遇到聊天很正常」，否認蔡柯配。至於台北上海雙城論壇是否舉行，柯回，晚上會宣布時間，認為現階段與對岸善意交朋友最重要。

柯文哲上午參拜玉里協天宮，現場吸引許多柯粉到場，還有遠從洛杉磯返回花蓮，特地送上包粽預祝柯P包中。媒體提問柯與淺藍基層民代有接觸？柯回應說，這種接觸就好像在台大當醫生，一個病人來不會問他黨派，人家來不會主動說是藍還是綠，只知道是地方民代，不會特別問他，人與人交往不需要第一句就問這種東西，並否認與反韓勢力結合。

柯文哲說，台灣不是只有藍綠，這次來這裡看一看，是要多交朋友、增廣見聞，出來看一看知道很多東西，了解花東交通困境與城鄉差距。花東地區每十萬人創傷死亡率最高，大部分來自車禍，所以花東地區的交通還是第一要務，像是台九線花東很多路段還是二線道，很容易發生對向的事故，所有的建設交通還是最基礎。

至於雙城論壇時間，柯文哲說，今天晚上會宣布，陸委會應該會核准，這次在上海舉辦；現在政治局勢變來變去，若沒有意外會去論壇，讓大家心平氣和交流，在此刻台灣跟大陸比較有官方功能的論壇，應該只剩下這個，坦白講維持都蠻吃力，應該抱持交友、增加善意的態度。

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