花東車禍死亡率全國第一 柯文哲：交通基礎建設要做好

2019-06-23 12:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕台北市長柯文哲今天早上到花蓮縣南區訪問，他接受訪問時說，花東地區每十萬人創傷死亡率最高，大部分來自車禍，所以花東地區的交通還是第一要務，像是台九線花東很多路段還是二線道，很容易發生對向的事故，所有的建設交通還是最基礎。

柯文哲說，以前當醫生在台北看創傷數據，發現花東地區的每十萬人創傷死亡率最高，這次實際到地方來看，台九線還有地方都只有二線道，應該要做成四線道，降低對向超車的車禍意外；另外，像是台北到花蓮、高雄到台東的交通問題，南迴線電氣化、雙軌二線，蘇花改也還有一段還沒做，要看看哪邊還是瓶頸來解決。

柯文哲另外舉垃圾隨袋徵收的政策來說明台灣的城鄉差距，他說，台北市從馬英九時代開始推動隨袋徵收，過了20年，也只有雙北有，這個政策讓台北市每人、每天垃圾產量最低的地方；還有，台北目前在推雙語教育，如果要推到全台灣去，恐怕不是十年可以解決的。

柯文哲今早先前往花蓮玉里天主堂，拜訪來台奉獻超過50多年的神父劉一峰（Yves Moal），了解劉神父在玉里協助街友、更生人、弱勢家庭、身心障礙者等社會服務；隨後到玉里鎮有機種稻戶李文煌拜訪，並與市長夫人陳佩琪一起下田體驗稻子收割，柯P看著陳佩琪割稻割的很起勁，在一旁說：「好啦，不要玩了，這還是要交給專業的」。

柯文哲對農友的農機比較有興趣，仔細詢問李文煌關於收割機、無人機噴藥設備等等，李文煌說，稻穀收割機是買日本的，台灣自己做成本太高，而近年使用無人機做空中噴藥、調查的工作，比過去省力太多，未來還是要朝向科技農業的方向走。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法