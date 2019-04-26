宣布參加廢核遊行 蔡總統：達成非核家園有最高決心

2019-04-26 21:15

〔記者李欣芳／台北報導〕民間廢核大遊行明天將登場，蔡英文總統及前行政院長賴清德明天都將參與，蔡總統今晚在臉書表示，明天的「2019廢核遊行」，她要跟大家一起走上一段，對於達成「非核家園」目標，她與政府都有最高的決心！

蔡總統說，這項遊行明天將在台北和高雄同步展開，她會到凱道的現場，向所有一起推動非核家園和能源轉型的朋友們致上她的敬意和謝意。

總統指出， 從80年代開始，超過30年，因為有這麼多人的一起努力，台灣才能順利的向「非核家園」目標大步挺進。現在，「非核家園」不再只是我們呼喊的口號，而是正在抵達的目標，伴隨著能源轉型的全面啟動，再生能源更成為台灣新興的產業。

不過，將以無黨籍身分參選總統的前行政院長張善政則表示，現在的執政黨不是民進黨嗎？立法院最大黨不是民進黨嗎？為何蔡英文身為國家最高領導人會放著正事不幹，跑去參加大遊行，選民投給妳是讓妳上街抗議的嗎？當家了還鬧事！

張善政指出，很明顯，唸文科的蔡總統沒能力解決台灣用電高峰的限電問題，只會參加遊行，搞表面功夫；他是理科總統參選人，他直接請問蔡總統，妳的能源政策是什麼？從4年前上街提倡「用愛發電」到現在，台灣的電力問題解決了嗎？請問除了選舉，妳還會什麼？

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