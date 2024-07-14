打詐新法三讀 立院國民黨團喊話：請賴政府拿出配套

國民黨團表示，徒法不足以自行，新國會給政府執法的權力，也請賴政府拿出配套。（資料照，記者林欣漢攝）

2024/07/14 10:12

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會前天通過詐欺犯罪危害防制條例、通訊監察及保障法等多項三讀法案，立法院國民黨團今（14）日強調，徒法不足以自行，新國會給政府執法的權力，也請賴政府拿出配套，全民都在看新政府到底可以為人民做什麼，請政府快快拿出執政的能力。

國民黨團指出，過去八年國人被詐騙金額屢創新高，在新國會、新民意的壓力下，政府才提出詐欺犯罪危害防制條例、通訊監察及保障法等打詐新制的修法，此次修法參與詐騙最高可判12年，亂世用重典，國會給了法源，也請政府拿出打詐的能力及對策，才是人民要看到的。

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國民黨團指稱，民進黨喊了八年要為年輕人加薪都做不到，國民黨團及黨籍立委率先提出中小企業發展條例修法，並順利三讀通過，希望提高誘因讓企業將利潤與勞工共享獲利，共同對抗現在萬物皆漲，只有薪水不漲的困境。

國民黨團提到，此次兒童及少年性剝削防制條例修法增訂「重製」、「持有」、「支付對價」觀覽兒少性影像加重刑責，最重可關七年、重罰100萬元，希望杜絕網路時代影像性剝削的不斷發生，少子化的今天，讓國家幼苗平安長大，是每個大人責無旁貸的義務及責任。

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