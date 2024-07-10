為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「斷源專案」 掃蕩詐騙中繼機房 調查局：未成年犯嫌漸增

調查人員壓制逮捕貓池機房成員。（調查局提供）

調查人員壓制逮捕貓池機房成員。（調查局提供）

2024/07/10 20:41

〔記者王定傳／新北報導〕全國檢、警、調今日發布打詐成果，其中，調查局配合高檢署在今年5月24日至6月14日全國檢調警同步偵辦打詐專案期間，執行今年度第3波「斷源專案」，聚焦偵辦集團性電詐機房、洗錢水房、話務系統商等詐騙集團源頭，共執行47案，搜索60處，約談215人，羈押29人並查扣貓池15台、卡池2台及瑪莎拉蒂、賓士等名車5輛。

不僅如此，調查局指出，今年上半年，調查局共破獲16座詐騙話務中繼機房，查扣貓池74台、卡池20台及黑莓卡數萬張，以扣案貓池、卡池插滿SIM卡運作估算，相當於直接自源頭阻斷1萬384隻手機，在一天內撥打約519萬餘通詐騙電話至全球各地進行詐騙。

調查局表示，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」指導原則集中火力源頭打擊，今年1月即配合高檢署動3波同步打詐專案，除農曆春節前後執行「投資詐欺同步執行專案」偵辦33案，搜索83處，查獲嫌疑人152人外，今年4月15日至19日緊鑼密鼓發動「淨池專案」，溯源查緝利用數位式移動設備（Digital Mobile Trunk，簡稱「DMT」）如「貓池」、「卡池」設置GoIP電詐中繼機房詐害民眾的詐團。

調查局配合高檢署在今年5月24日至6月14日全國檢調警同步偵辦打詐專案期間，執行今年度第3波「斷源專案」，聚焦偵辦集團性電詐機房、洗錢水房、話務系統商等詐騙集團源頭，並擴大執行利用網站、網路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram等）、通訊軟體（Line等）及VPN伺服器，透過跨境網路隱匿真實身分，或以「貓池」、「卡池」等DMT數位式移動設備，對民眾進行投資詐騙。

本波「斷源專案」執行47案，搜索60處，約談215人，羈押29人並查扣貓池15台、卡池2台及瑪莎拉蒂、賓士等名車5輛。

調查局表示，延續「淨池專案」，本波「斷源專案」持續加強查緝詐團發送詐騙訊息源頭，並在全國北、中、南區同步掃蕩，破獲中繼型GoIP詐欺機房5座，並查扣多台「DMT」設備及大量人頭SIM卡，執行亦見詐騙集團積極吸收未成年人從事詐騙趨勢愈增，青少年犯罪問題不容忽視，本波「斷源專案」同步偵辦已逮捕數名未成年犯嫌，這些未成年人被詐騙集團招募、訓練，除擔任詐團車手角色外，更逐漸有擔任向車手取款的收水手或「貓池」中繼機房管理者等較為高階的角色。

調查局指出，這顯示犯罪集團利用未成年人年紀輕、好操控、易受誘惑、社會閱歷淺、且對詐騙相關法律責任缺乏了解的特性，藉由網路世界迅速傳遞招募訊息，以提供高檔手機、豐厚報酬為引誘，吸引未成年人誤入歧途加入詐騙行列。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查人員檢視貓池運作畫面。（調查局提供）

調查人員檢視貓池運作畫面。（調查局提供）

詐騙集團使用數位式移動設備（簡稱「DMT」、「貓池」）。（調查局提供）

詐騙集團使用數位式移動設備（簡稱「DMT」、「貓池」）。（調查局提供）

調查局長陳白立向行政院長卓榮泰解釋詐騙集團使用貓池設備原理。（調查局提供）

調查局長陳白立向行政院長卓榮泰解釋詐騙集團使用貓池設備原理。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賣家客製化APP藏木馬／詐團遠端操控網銀 偷光你的錢
2024/06/15 05:30

賣家客製化APP藏木馬／詐團遠端操控網銀 偷光你的錢
詐騙中國男女 得手2千人民幣 重損台灣國際形象 判刑5年
2024/06/19 05:30

詐騙中國男女 得手2千人民幣 重損台灣國際形象 判刑5年

台灣最大規模「里山倡議」—森形埔里農莊
租套房挖礦竊電385萬元！2人判刑定讞
2024/07/03 06:51

租套房挖礦竊電385萬元！2人判刑定讞
基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」
2024/07/10 18:03

基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播