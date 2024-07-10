「斷源專案」 掃蕩詐騙中繼機房 調查局：未成年犯嫌漸增

調查人員壓制逮捕貓池機房成員。（調查局提供）

2024/07/10 20:41

〔記者王定傳／新北報導〕全國檢、警、調今日發布打詐成果，其中，調查局配合高檢署在今年5月24日至6月14日全國檢調警同步偵辦打詐專案期間，執行今年度第3波「斷源專案」，聚焦偵辦集團性電詐機房、洗錢水房、話務系統商等詐騙集團源頭，共執行47案，搜索60處，約談215人，羈押29人並查扣貓池15台、卡池2台及瑪莎拉蒂、賓士等名車5輛。

不僅如此，調查局指出，今年上半年，調查局共破獲16座詐騙話務中繼機房，查扣貓池74台、卡池20台及黑莓卡數萬張，以扣案貓池、卡池插滿SIM卡運作估算，相當於直接自源頭阻斷1萬384隻手機，在一天內撥打約519萬餘通詐騙電話至全球各地進行詐騙。

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調查局表示，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」指導原則集中火力源頭打擊，今年1月即配合高檢署動3波同步打詐專案，除農曆春節前後執行「投資詐欺同步執行專案」偵辦33案，搜索83處，查獲嫌疑人152人外，今年4月15日至19日緊鑼密鼓發動「淨池專案」，溯源查緝利用數位式移動設備（Digital Mobile Trunk，簡稱「DMT」）如「貓池」、「卡池」設置GoIP電詐中繼機房詐害民眾的詐團。

調查局配合高檢署在今年5月24日至6月14日全國檢調警同步偵辦打詐專案期間，執行今年度第3波「斷源專案」，聚焦偵辦集團性電詐機房、洗錢水房、話務系統商等詐騙集團源頭，並擴大執行利用網站、網路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram等）、通訊軟體（Line等）及VPN伺服器，透過跨境網路隱匿真實身分，或以「貓池」、「卡池」等DMT數位式移動設備，對民眾進行投資詐騙。

本波「斷源專案」執行47案，搜索60處，約談215人，羈押29人並查扣貓池15台、卡池2台及瑪莎拉蒂、賓士等名車5輛。

調查局表示，延續「淨池專案」，本波「斷源專案」持續加強查緝詐團發送詐騙訊息源頭，並在全國北、中、南區同步掃蕩，破獲中繼型GoIP詐欺機房5座，並查扣多台「DMT」設備及大量人頭SIM卡，執行亦見詐騙集團積極吸收未成年人從事詐騙趨勢愈增，青少年犯罪問題不容忽視，本波「斷源專案」同步偵辦已逮捕數名未成年犯嫌，這些未成年人被詐騙集團招募、訓練，除擔任詐團車手角色外，更逐漸有擔任向車手取款的收水手或「貓池」中繼機房管理者等較為高階的角色。

調查局指出，這顯示犯罪集團利用未成年人年紀輕、好操控、易受誘惑、社會閱歷淺、且對詐騙相關法律責任缺乏了解的特性，藉由網路世界迅速傳遞招募訊息，以提供高檔手機、豐厚報酬為引誘，吸引未成年人誤入歧途加入詐騙行列。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查人員檢視貓池運作畫面。（調查局提供）

詐騙集團使用數位式移動設備（簡稱「DMT」、「貓池」）。（調查局提供）

調查局長陳白立向行政院長卓榮泰解釋詐騙集團使用貓池設備原理。（調查局提供）

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