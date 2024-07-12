打詐四法三讀！詐欺最重判囚12年 平台不配合防詐可重罰1億

立法院副院長江啟臣下午落槌，宣布詐欺犯罪危害防制條例草案三讀通過。（記者羅沛德攝）

2024/07/12 17:50

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日三讀通過詐欺犯罪危害防制條例，為遏止詐騙，三讀條文加重高額詐欺犯罪刑度，因詐欺獲益達500萬元，最重可處10年有期徒刑；若獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金。

行政院會5月9日通過「打詐新四法」，包括詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案，以及洗錢防制法修正草案。

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為防制及打擊詐騙危害，預防與遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益，詐欺犯罪危害防制條例採就源及溯源「雙源齊清」的方向，強化金融、電信及網路各面向的防詐作為，課予相關業者防詐義務；加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收，以嚴懲詐欺犯罪；建構保護詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助及損害填補。

首先，金融防詐措施部分，三讀條文明定，金融機構及提供虛擬資產服務的事業或人員，對疑似涉及詐欺犯罪的異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取相關控管措施，向司法警察機關通報；並配合司法警察機關建立聯防通報機制，當檢測異常交易時，得照會同業查證確認相關資訊，提早攔阻不法金流。

三讀條文也明定，若暫停交易功能的帳戶或帳號中，有被害人匯（轉）入的款項或虛擬資產未經提領者，金融機構得依司法警察機關的通知儘速發還，以保護被害人權益。而為鼓勵業者協助阻詐，也明定業者執行專法所定的防詐措施，免除其保密義務及因此造成客戶或第三人損害的賠償責任。

電信防詐措施部分，為避免黑莓卡及非本國籍人士預付卡淪為詐欺工具，三讀條文明定，電信事業提供境外高風險電信事業提供的國際漫遊服務前，經查證使用電信人無入境資料，將不得提供國際漫遊服務；提供服務後，應定期查詢使用電信人是否出境，如果發現有資料不實、異常使用行為，應限制或停止提供電信服務。

三讀條文也明定，電信事業如果未依規定查證使用電信人有無入境資料，可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者，可處100萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。必要時，並得限制其在一定期間內用戶號碼數量的核配。

數位經濟防詐措施部分，三讀條文明定，要求具一定規模的網路廣告平台業者必須類落地，配合台灣防詐，網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得含有涉及詐欺的內容。

三讀條文也明定，業者在知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時，應主動或依相關主管機關的通知期限內停止播送該廣告等其他必要處置，並將廣告託播者、出資者等相關資訊提供司法警察機關。違反規定情節重大者，可處250萬元以上、1億元以下罰鍰。

溯源打詐執法的部分，為遏制詐欺犯罪，三讀條文也加重刑度，明定只要詐欺獲取財物或財產上利益達500萬元者，就可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。而因犯罪獲取的財物或財產上利益達1億元者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。

三讀條文也通過行政院版的窩裡反條款，未來犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，而若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

民眾黨立委黃國昌表示，面對猖獗的詐騙橫行行為，立法院終於回應人民的期待，完成詐欺犯罪危害防制條例的修正，從事前管制的防詐義務，事後對於過去司法實務上，輕縱詐欺犯罪，感謝朝野黨派共同支持，盼透過修法改善詐欺情形。

國民黨立委牛煦庭說，立法院雖然不同黨派會有不同立場，偶爾會有爭吵，很高興在不分朝野黨派及行政機關的共同支持與努力下，通過打詐專法，也感謝立法院長韓國瑜特別到內政委員會關心修法，並主持協商，提供檢警打擊詐欺強力的後盾。

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