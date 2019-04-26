賴清德開直播 小英也在臉書喊話：全黨團結、堅持改革

總統蔡英文在臉書發文強調，「希望能夠全黨團結，一加一大於二，結合所有力量，一起堅持改革、守護台灣的民主，這才是最重要的。」（圖擷自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-04-26 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今日中午在臉書開直播，針對民進黨黨內總統初選問題回應，總統蔡英文於中午12點時也在臉書發文，文中再次強調，「希望能夠全黨團結，一加一大於二，結合所有力量，一起堅持改革、守護台灣的民主，這才是最重要的。」

賴清德今日中午12點準時在臉書開直播，他在直播中再次強調，黨內初選應按照正常程序進行，不認同捨棄初選制度，或是在人選決定前就決定誰配誰的這一類作法，會讓社會有不好觀感，恐被外界視為「權力分贓」或是「公然搓圓仔湯」。

總統蔡英文同一時間也在臉書發文，文中先是提及，經濟部將召開聯審會議，如果順利通過，今年台商回台投資金額，很可能會突破2000億，預計增加超過2萬個工作機會。

之後小英談到民進黨內的初選並強調，做好總統的工作是自己每天都在做的事情，她也相信絕大多數的支持者在意的，不是初選誰輸誰贏，而是希望能夠全黨團結，一起堅持改革、守護台灣的民主。

小英在文中也呼籲所有支持者，別因為外界的惡意批評而生氣，而是要保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火。她也強調，「我們現在哪裡還有本錢，去經歷這樣的撕裂？情緒性的發言或作為，都無助於最後大選的團結」，並表示她相信「黨部和協調小組會盡最大的努力，讓整個初選的民主程序產生最好的結果，團結為2020打拚。」

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