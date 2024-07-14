麥玉珍偷渡縮短中配入籍年限 官員：這種修法是排除兩岸條例

有網友翻出民眾黨立委麥玉珍今年2月臉書發文，起底麥玉珍家族是後來移居越南的中國人。（圖擷取自臉書）

2024/07/14 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院朝野黨團12日協商新住民專法，確定名稱為「新住民權益保障法」，但民眾黨立委麥玉珍所提修正動議，被外界質疑是偷渡中配取得身分證相關程序。官員受訪示警，這種修法是排除兩岸條例、港澳條例規定，讓中配和外配一致，若往這方向修，未來便可縮短中配入籍年限。

民眾黨團所提修正動議，要將已歸化我國國民的中港澳人士或已依兩岸條例定居者，列入「新住民」保障。明文規定「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。不過經朝野協商，上述爭議條文均未入法。

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知情官員表示，在台灣新住民中，中國配偶占了60％，中國配偶、港澳配偶、外配現在是用不同法律管理，分別是兩岸人民關係條例、「香港澳門關係條例」，外配則受「入出國及移民法」及「國籍法」規範。如果將這三類放在一起列入「新住民」，要求新住民一切措施都要平等，將與這3部法律有嚴重衝突。

官員舉例，中國人就算取得台灣身分證，20年內都不能擔任軍職，而中配與外配的入籍、取得居留權年限都不一樣，如果用「新住民基本法」強制規定一律平等，不知是外配要等同於中配？還是中配要等同外配？若真的通過，這種修法內容以後連兩岸人民關係條例、港澳條例都必須連帶修正。

「令人無所適從！」官員強調，中國配偶、港澳配偶有不同於外配的規定，乃因兩岸關係情況特殊，以及有國家安全考量。民眾黨所提修法動議並不恰當，等於是要放寬中配入籍年限，若真的按照這種版本去修，以後兩岸條例就可以廢掉了。

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