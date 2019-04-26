蔡英文競選連任 全國第一個小英後援會成立

2019-04-26 19:42

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統宣布要競選連任，正遭遇前行政院長賴清德同台角逐民進黨總統初選的挑戰，據悉，全國第1個小英後援會已在台北市成立，「台北市小英後援會」今晚在景美的星靚點花園飯店舉辦茶敘，基層挺英支持者參與熱烈，會場湧進700人，儘管這項茶敘並未對外公開，不過，蔡總統到場致詞，細數3年來推動國政與各項改革的努力，籲請支持者相挺，現場給小英的掌聲不斷。

綠營知情人士指出，台北市小英後援會是最近成立的全國第1個小英後援會，由力挺蔡總統連任的國策顧問黃承國、前台北市黨部主委黃慶林等人積極串連成立，未來其他縣市的後援會也會陸續成立，雖然蔡總統尚未取得民進黨總統提名，但基層幹部及支持者今晚等於提前誓師表態，支持小英競選連任。

據悉，蔡總統今晚在茶敘致詞一開始表示，雖然民進黨現在舉行總統初選，「你問我現在在忙什麼？我還是忙著做總統！」。

蔡總統細數推動改革及國政的各項努力，提及台灣面對中國打壓的外交艱難處境問題，蔡總統說，現在是美、日、澳洲等國與我們一起努力鞏固邦交國。

據悉，有部份挺蔡英文的支持者對民進黨初選的蔡賴之爭感到憂慮，認為蔡總統3年多推動年金改革、轉型正義等各項改革，總統的改革還未竟全功，中途不能換人，因此到場力挺蔡英文連任。

今晚茶敘結束後，挺英支持者大排長龍爭相與蔡總統合照，蔡總統應支持者熱情要求，來者不拒，心情顯得很開心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/