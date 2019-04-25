「辣經濟」好消息！ 蔡英文：遊戲機台產值300億

2019-04-25 22:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在臉書貼文幽默說，今天在台灣電子遊戲機國際產業展「撿到槍」！她說，「Made in Taiwan」的遊戲機台，全世界搶著買，從夾娃娃機到射擊遊戲機，一年產值300億！

蔡英文表示，最近「辣經濟」好消息很多，她也勤跑產業行程，就見證了三個厲害的故事：第一，台灣電子遊戲機產值突破300億，她說，Made in Taiwan的遊戲機台，全世界搶著買，從夾娃娃機到射擊遊戲機，一年產值300億！

第二，總統說，全世界有過耶誕節的地方就有台灣聯瑩的裝飾， 新竹在地的「聯瑩工藝」擅長製作精美的季節性裝飾，幾十人的中小企業，對抗中國低價競爭，用「品質」和「創新」穩定外銷至少30多個國家，甚至賣到美國白宮和迪士尼樂園！

蔡英文表示，再來就是三陽機車布局全球，三陽工業是台灣人熟悉的品牌，現在不只三太子騎機車，還鎖定歐盟、東協、中南美和非洲四大市場，全球機車外銷突破8萬輛，闖出一片天！

總統強調，只要找到台灣的優勢，勇敢追求創新，全世界都是我們的客戶，不必把全部的雞蛋都放在同個籃子。

蔡英文總統在臉書貼文幽默說，今天參觀台灣電子遊戲機國際產業展「撿到槍」，從夾娃娃機到射擊遊戲機，全世界搶著買「Made in Taiwan」的遊戲機台，一年產值300億。（擷取自蔡英文臉書）

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