印度泰戈爾獎頒給台灣「民主燈塔」獎 籲承認台灣國際地位

2019-04-24 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨（23）受邀出席印度2019年泰戈爾文學獎頒獎典禮，主辦單位頒獎給總統蔡英文及台灣人民，肯定台灣對人類社會的貢獻，也呼籲各國承認台灣的國際地位。

據《Social News XYZ》指出，第2屆文學獎（Rabindranath TagoreLiterary Prize）昨（23）晚以「民主燈塔（a beacon of democracy）」之名，頒獎給台灣總統蔡英文和台灣人民。

據中央社報導，駐印代表田中光代替總統蔡英文上台領獎。田中光致詞表示，對華人世界首位女性總統蔡英文來說，這個獎項認可她致力於促進自由、民主、人權等的成就，並引用孔子「德不孤，必有鄰」，呼籲享有共同價值的世界各國，一同加入行列，保護這些共同價值。

創辦人班達羅（Peter Bundalo）指出，民主、人權是人類社會的最高成就，人類需要言論、選擇、寫作自由，可以用任何形式表達自我，讓世界更加美好；因此，國際應予以台灣這個美麗的國家支持、保護、鼓勵和熱愛，承認台灣國際地位，給予台灣應得的保護和自由。

班達羅去年創設文學獎，表彰對文化藝術所有貢獻的詩人、作家，以及對人類社會有貢獻者；班達羅說，這個獎項正朝世界性獎項邁進，期待藉此彰顯自由創作的人類社會價值。

典禮結束後，受邀出席的貴賓、學者、獲獎者，包括被譽為「國家英雄」的印度陸軍退役中將巴卡西（G.D. Bakshi），紛紛向田中光致意，讚許台灣成就。

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