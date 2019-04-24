蔡英文：反民主勢力正抬頭 台灣位處對抗前線

2019-04-24 12:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見美國「共和黨全國委員會」共同主席希克斯等一行時說，反民主以及極端勢力在世界各國抬頭的趨勢。現在民主自由價值正面臨前所未有的挑戰，而台灣就在對抗反民主勢力的前線。她強調，台灣會持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，共同促進區域的和平穩定發展。

總統致詞時表示，這個月是《台灣關係法》立法滿40週年，有許多來自美國的貴賓來台訪問，很高興接待「共和黨全國委員會」的團員。團員們都是第一次來到台灣，希望透過這次訪問能夠親身體驗台美恆久的夥伴關係，還有台灣對於民主價值的堅定承諾。

總統感謝共和黨對民主台灣的支持。尤其是在2016年共和黨全國代表大會通過的黨綱當中，納入《台灣關係法》以及雷根總統對台灣的「六項保證」，並且重申美國對於台灣的強力支持。

總統說，除了美國彭斯副總統（Mike Pence）、龐皮歐國務卿（Mike Pompeo）多次公開肯定台灣是民主的成功故事，就在上週川普政府也第三度宣布對台軍售，並常態化對台灣軍售程序。我們看到美國正在以實際且實在的行動，堅定支持台灣。

總統指出，台美夥伴關係也在印太區域形成了一股正面的力量。從今年以來才短短4個月內，台灣和美國已經協辦「印太地區宗教自由對話」、並且透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），舉辦「女力經濟賦權國際研習營」；也共同宣布成立「印太民主治理諮商」機制，一起努力讓印太區域變得更民主、更自由、更開放。

總統指出，相信訪賓們也在近年來觀察到，反民主以及極端勢力在世界各國抬頭的趨勢。現在民主自由價值正面臨前所未有的挑戰，而台灣就在對抗反民主勢力的前線。

總統強調，台灣人民不會放棄或妥協民主的生活方式。從威權時代走到民主化的進程，我們從沒有退縮、以後也不會，也將持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，共同促進區域的和平穩定發展。

最後，總統祝福希克斯共同主席及訪賓們訪問圓滿順利，也請代為向川普總統及團隊致意。

訪賓一行尚包括共和黨全國委員會密西根州全國委員博丹、奧克拉荷馬州全國委員柯立、科羅拉多州全國委員歐蒂岡、康乃狄克州共和黨主席羅馬諾及內布拉斯加州共和黨主席衛屈，由外交部次長徐斯儉陪同，前來總統府晉見總統，國安會秘書長李大維也在座。

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