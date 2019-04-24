蔡英文：主權要辣 經濟更要辣

蔡總統今天在臉書貼上「我不說你不知道，我們正在為台灣拚出 辣經濟 ！」她強調，主權要辣，經濟更要辣。（擷取自蔡英文臉書）

2019-04-24 18:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕不只辣台派，蔡英文總統還要拚出「辣經濟」。蔡總統今天在臉書貼上「我不說你不知道，我們正在為台灣拚出 辣經濟 ！」她強調，主權要辣，經濟更要辣。

蔡英文說，經濟要辣，有幾個重點：不能炒短線，不能忘記基礎建設，不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡，不能只靠中國，更不能忘記公平分配。

她說，上任以來，多管齊下，5+2產業創新計畫改善經濟體質、強化出口動能；前瞻基礎建設計畫則帶動內需市場，打造更優質的生活環境。

蔡總統並說明前瞻基礎建設的成果：包括完善數位建設。例如電視劇「我們與惡的距離 」，就是最亮眼的成果之一。我們重視數位文創的多元發展，完善寬頻網路基礎設施，也注重消除城鄉數位落差。

另外，蔡英文提到，友善育兒建設。包括我們最關心年輕父母的壓力，透過推動0-2歲幼兒托育公共化，打造3-6歲友善育兒空間，小朋友假日有地方可以去，爸媽煩惱就減少！

總統並說，政府也打造綠能建設。Google在台灣採購綠電，證明我們推動能源轉型、打造綠能建設的方向和國際潮流一致。風電、光電產業正在帶動周邊產業蓬勃發展、提供更多在地高薪優質工作機會！

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