馬英九交接留什麼機密檔案？小英神回「這個」笑翻全場

2019-04-24 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日受當紅網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」之邀，成為節目重量級貴賓。節目中，主持人博恩表示，聽說總統在交棒時，都會交接一些「國家機密」，想問蔡英文，「馬前總統有交任何東西給蔡總統嗎」？對此，蔡英文表示「沒有機密檔案啦，但是留下滿多該處理沒處理的事情」引起全場爆笑、歡呼超過10秒。

蔡英文今日受邀為節目「博恩夜夜秀」節目貴賓，面對主持人博恩的嗆辣提問一一做出回擊，也在節目中針對勞基法修法、兩岸外交和主權的態度，以及大家最近很在意的，國民黨、民進黨總統初選的相關議題發表看法。

節目中，博恩也趁機向總統提出「只有總統才可以回答」的問題，他表示，「我個人非常好奇，因為在美國的電影裡面，總統交給下一棒的時候，都會把國家機密裝在檔案夾交給下一任。所以我想要問，前總統有交任何東西給蔡總統嗎」？

對此，蔡英文立刻回答「沒有機密檔案啦，但是有一些...留下滿多該處理沒處理的事情」，此話一出，立刻引起全場歡聲雷動，喧鬧了大概15秒後才停止，博恩也表示「好辣，我被辣到了」！

小英神回笑翻全場影片

請點此（約16分47秒處）

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