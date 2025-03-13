3/13 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落高雄

今晚（13日）開獎的今彩539頭獎開出1注，威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/13 22:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（13日）開獎的第114000065期今彩539頭獎開出1注，由高雄市前金區自立一路15號1樓「呼你發彩券行」開出；第114000021期威力彩頭獎則摃龜

第114000021期威力彩中獎號碼為「第一區：03、04、13、16、24、25。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共48注中獎，每注可得2萬元；伍獎共183注中獎，每注可得4000元；陸獎共1482注中獎，每注可得800元；柒獎共2719注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5239注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬232注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3293注中獎，每注可得100元。

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第114000065期今彩539中獎號碼為「03、04、07、11、30」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共262注中獎，每注可得2萬元；參獎共9018注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3562中獎，每注可得50元。

第114000065期39樂合彩中獎號碼為「03、04、07、11、30」。四合14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共648注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5114注中獎，每注可得1125元。

第114000065期3星彩中獎號碼為「774」。壹獎共47注中獎，每注可得5000元。

第114000065期4星彩中獎號碼為「0202」。壹獎共66注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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