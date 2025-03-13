新北5區長收到合成不雅照 恐嚇信來自中國

新北市5名區長收到來自中國信件，打開發現換臉合成不雅照，報警同時通報新北市政府。（資料照）

2025/03/13 21:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市多名區長近日收到來自中國的不明郵件，打開一看發現竟是換臉合成不雅照，裡面還附上中國通信軟體「微信」帳號，要求區長們主動聯繫。多名區長今天（13日）報案，新北市刑警大隊、刑事局組成專案小組，朝恐嚇罪偵辦。

據悉，新北市五股、板橋、汐止、瑞芳、金山等區區長近日收到從中國寄來的郵件，註明要求區長親自拆信，沒想到一拆，竟然有多張P圖換臉不雅照，而且合成技術粗糙，有些還P錯臉。區長們今天到新北市刑大報案，同時通報新北市政府。

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警方說，這些相片確定都是電腦合成，信件中附上微信帳號，要求區長們加入這個帳號以聽取歹徒要求，但沒有區長照做，歹徒的訴求暫不得而知，全權交由警方調查。

新北市刑警大隊報請檢察官指揮，新北市刑大與刑事局組成專案小組調查，初步認為這種行為已構成恐嚇罪；至於歹徒有何要求，又或者來自中國是否涉及國安，仍待釐清。警方提醒，寄送不實性影像之恐嚇信件，涉恐嚇罪恐面臨最高5年刑期，民眾切勿以身試法，若有不幸遇到類似情形，請踴躍檢舉報案。

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