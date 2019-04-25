蔡總統：威權國家利用自由傷害自由 嚴重威脅全球民主體制

2019-04-25 11:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天接見美國智庫新美國安全中心「下一世代國安領袖計畫」訪問團時表示，台灣受假訊息所害，深刻體驗威權國家利用自由傷害自由的作法，對全球民主體制造成嚴重的威脅，她已要求國安單位做出更深入分析並且積極研擬反制。

蔡總統致詞表示，最近幾年來台美關係升溫大家都有感覺，這個月是台灣關係法立法滿40週年，過去幾週已經接待很多來自美國的好朋友。

蔡總統表示，剛好這段時間美國總統川普第3度宣布對台軍售，強化台美之間實質的軍事與合作，當然不只是軍事合作，希望台美在貿易、文化與宗教等各領域有更深入的交流與互動。

總統表示，新美國安全中心今年2月提出反制高科技非自由主義計畫，研究如何反制威權國家透過各種科技手段，尤其是如何用假訊息滲透的方式擴大全球影響力。

總統說，訪賓這次到訪可以了解台灣社會如何因應假訊息的挑戰，台灣確實深受假訊息所害，「我們深刻體驗到威權國家利用自由傷害自由的作法，確實對全球民主體制造成嚴重的威脅」。

因此，總統表示，她也要求國安單位務必針對這些高科技非自由主義的攻擊與滲透，做出更深入分析並且積極研擬反制。

總統說，去年台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，針對培養媒體識讀以捍衛民主議題舉辦工作坊，讓台美雙方可以更了解彼此對假訊息的因應。

不過，蔡總統表示，網路科技日新月異，不同世代對於這些技術的掌握，有明顯的差異，這也讓政策討論需要花更多的時間溝通，在座都是優秀的幕僚與主管，對於網路新媒體的掌握度應該都很高，期待與各位有交換意見的機會。

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