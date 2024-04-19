美菲首度於南海聯合軍演 計畫擊沉「中國製造」船艦

美、菲4/22至5/5將於南海舉辦聯合軍演，期間將進行擊沉演習，目標選定中國製造的「卡里拉亞湖號」。（圖擷取自維基百科）

2024/04/19 00:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓與美國將於本月22日至5月5日舉行年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，首度選在與中國存在主權爭議的南海舉辦，並對外預告此次演習將是歷來雙方聯合軍演最大規模，恫嚇中國意圖明顯。此外，此次美菲軍演和去年一樣將進行「實彈擊沉演習」，據悉擊沉目標為一艘中國製造的船艦，引發外界熱議。

綜合外媒報導，菲律賓負責此次演習的執行官洛希科（Michael Logico）直言，這次與美國的聯合演習，是為了可能發生的區域衝突做準備，預計將有1萬6000多名美、菲軍人參與（不包括菲國海警），還有法國海軍和澳洲國防軍，一同接受海上安全、防空與飛彈防禦、動態飛彈打擊、網路防禦和資訊作戰等訓練。洛希科更表示，這次演習不僅參加人數創歷年來最高，菲律賓海岸警衛隊（PCG）也將首次參加演習，將寫下美、菲兩國舉行聯合軍演以來最大規模紀錄。

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洛希科透露，美、菲軍隊將和去年一樣，演練擊沉一艘退役菲律賓海軍艦艇。據悉，擊沉目標選定為菲國海軍退役的補給艦「卡里拉亞湖號」（BRP Lake Caliraya），該艦在更早之前是已解散的菲律賓國家石油公司航運和運輸公司的雙殼油輪，2014年捐贈給菲國海軍。值得注意的是，「卡里拉亞湖號」是中國製造，是菲律賓海軍目前唯一的中國造海軍資產，載重量為4570噸。

對此，菲國軍方宣稱，選擇「卡里拉亞湖號」作為此次演習擊沉目標，不是刻意要這麼做的，此舉也不代表向特定國家發出信號。儘管劍指中國意圖明顯，但洛希科稱，這場聯合軍演只是例行性為可能的區域衝突做準備，不針對對任何外國，包括中國在內。

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