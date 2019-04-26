蔡英文：面對中國壓力我從未低頭

2019-04-26 14:44

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午在總統府接見台灣基督長老教會多位牧師，面對牧師們打氣，總統說，大家給他溫暖，「我是非常感動，謝謝你們給我的祝福」，對於台灣的未來，大家都很關心，也很焦慮，他要向大家說：「蔡英文面對中國壓力，我從沒有低頭過！」

蔡總統表示，過去3年經濟發展很穩定，持續在成長，她也很認真照顧好人民的生活，也希望給年輕人能夠有加薪的機會，也給他們減稅，相信國家的內政是愈來愈穩定。

總統說，她在這裡要向大家拜託，2020年對台灣來說，是很重要、關鍵的一年，我們面對一個選擇，「是要維持主權獨立穩定的現狀，還是要被迫進入被統一的進程裡」。

蔡總統引用耶穌所說的話說，聖經上說：「要趁著有光的時候行走，免得黑暗抓住你們」，她相信，「你們大家就是台灣的光」，未來還需要大家的幫忙，她期勉眾人一起打拼，一起走在正確的道路上。

蔡總統下午這場接見，總統府秘書長陳菊也陪同，總統與多位牧師親切地握手打招呼。

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