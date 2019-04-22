郭：區域經濟合作 鑰匙就在北京

2019-04-22

〔記者陳柔蓁、高嘉和／台北報導〕針對「民主不能當飯吃」這段話，尋求連任的蔡英文總統與宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘連續兩日透過臉書隔空開火。郭昨透過臉書嗆「民進黨的民主，就是一路衝向戰爭與貧窮的假民主」；還說「台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京」、「農委會主委陳吉仲親口說，現在台灣每天至少有一六○萬人吃不飽」。

郭台銘臉書貼文稱，「民進黨式的民主是民粹。這陣子以來，許多網友拿著『民主不能當飯吃』來質疑我，蔡英文總統也拿著網友的一句話『沒有民主只能要飯吃』來指教我。坦白說，我相信蔡總統不是好傻好天真，而是故意的。」

批民進黨式的民主是民粹

對於日前郭與立委蕭美琴在「二○一九印太安全對話」上的不愉快，郭在臉書上說，「我問他們『台灣參加區域經濟合作的鑰匙，究竟是在華盛頓還是北京？』因為民進黨的民主，就是一路衝向戰爭與貧窮的假民主。」

郭在臉書上嗆，「因為他們認定我們與中國大陸是敵人，所以唯一的相處之道就是升高對立，所以他們認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京。否則，以蔡英文所自豪與美國如此親密又高度友善的關係，為什麼華盛頓沒有為我們解開參加經濟合作的僵局？」

郭貼文還引用「農委會主委陳吉仲親口說的」，「他說現在台灣每天至少有一六○萬人吃不飽，而且他還說比十年前成長了兩倍。也就是說，台灣每一百個人裡面，就有七個人吃不飽，而且還越來越多！」「所以我要告訴蔡總統，身為總統你真的沒有資格講『沒有民主只能要飯吃！』因為在你的領導之下，每天至少有一六○萬人淪落到吃不飽 ！」

郭在貼文末強調，「我這次要參加國民黨初選，就是要把大家從民進黨的假民主中帶出來，『讓政治為經濟服務』，讓大家不再被意識形態綁架，重新為中華民國帶來和平繁榮，我就是那個做實事的人。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/