誰在造神？蔡︰中國沒有干預這局 我不信

2019-04-20

〔記者張議晨、李欣芳／綜合報導〕尋求連任的蔡英文總統昨表示，中國認為去年大選民進黨選不好，讓他們有機可乘，只要跟國民黨共推候選人，不用武力就能併吞台灣，進入統一的進程，明年大選是台灣最關鍵的一戰，也可能是最後一次自由選舉。

鴻海集團董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，蔡英文昨到宜蘭縣與基層支持者座談時，直指「中國沒有干預這一局，我不相信。」她說，國民黨一下子韓國瑜、一下子郭台銘，都是誰在創造神話？讓台灣人存有錯誤的想像。

蔡總統昨接受電台專訪時，也對未來可能對手郭台銘評論說，外界對郭台銘的看法是經營事業有成的企業家，但一個成功或經營有成的企業，是否可與管理國家做等同想像，有一位企業家就曾說管理企業與管理國家很不一樣。

蔡總統認為，下屆總統須具備的條件，「當然要像我一樣，或者就是我啦！」她從未接受過九二共識，堅持的是台灣人的主權，「從頭到尾都沒變過」，所謂現狀就是台灣獨立自主的現狀。

「沒有民主 只能要飯吃」反駁郭

對於郭台銘稱是媽祖託夢，要他參選總統，還曾說過「民主不能當飯吃」，蔡總統回應說，沒有民主，恐怕我們的社會與國家發展會倒退，記得有網友說過，「沒有民主，只能要飯吃」，這句話當然是說得比較極端一點。

被詢及日前參與白沙屯媽祖遶境，媽祖是否有託夢？總統說，走了一個多小時、又與信眾在一起一段時間，在一起的時間長，「我覺得就不必託夢」，「可能媽祖覺得不需要託夢」。

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