暗諷郭台銘愛生氣 朱宥勳：今起要做個「激怒人的人」

2019-04-22 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日針對鴻海董事長郭台銘曾說的「民主不能當飯吃」，引用網友話回擊「沒有民主，只能要飯吃」。郭台銘氣得在臉書辦投票問網友蔡總統是「推論錯誤」還是「斷章取義」？對此，作家朱宥勳酸說，從今天起，他要做一個「激怒人的人」。

郭台銘因不滿蔡總統回擊「沒有民主，只能要飯吃」，除了在臉書PO文回擊，還舉辦投票詢問網友意見，蔡總統是「推論錯誤，好傻好天真」，還是「斷章取義，好壞好故意」？蔡總統21日上午也在臉書回擊，批評郭台銘根本沒有回答到問題，只是在「設計」投票。

郭台銘事後也發文回應，他說有網友拿著「民主不能當飯吃」來質疑他，蔡總統也引用網友的話「沒有民主只能要飯吃」來指教，他認為，蔡總統不是「好傻好天真」，而是故意的。

對此，朱宥勳在臉書表示，看了兩回合蔡英文vs郭台銘的攻防，他立下2019年的志向：「從今天起，做一個激怒人的人。」暗諷郭台銘很愛生氣，並笑稱「好好玩喔是一戳就會生氣，沒被人輕視過的大老闆耶（戳）」。

朱宥勳認為，檯面上政治人物再不濟至少都懂得忍耐，直言已宣布總統的郭台銘也該是要如此。

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