反擊郭台銘 蔡：鑰匙若交北京 鎖在一個市場

2019-04-22

〔記者楊淳卉、邱芷柔、黃以敬、林惠琴／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨於臉書發文批「民進黨的民主是衝向戰爭與貧窮的假民主」，並指「台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京」，蔡英文總統昨回擊，鑰匙有兩種功能，一種用來把門打開，一種用來把門鎖上，而參加區域經濟合作的鑰匙在自己手上。

蔡英文昨天在臉書、下午到屏北地區的媽祖廟參拜時表示，過去國民黨執政，把鑰匙交給北京，把自己關在一個市場裡，把雞蛋放在同個籃子，結果就是低薪、低競爭力，馬總統卸任前，台灣經濟還曾負成長。她執政後，經濟成長率變正的，最高還曾經連四季破三％，就是因為這三年來，她把台灣當中心向世界佈局。

蔡英文表示，現在東協台商的前一千大，總營收達到三兆六千億元，國際上最重要的企業也紛紛來台灣投資，台商回流更大幅增加，「郭董事長也知道要跑去美國投資，不如加入我們佈局全球、投資台灣的行列。」

批郭不懂民主的價值

蔡英文指出，「郭董事長也許精明於成本利潤的價格，但是你真的不懂民主的價值」。她兩度反問郭，中國式的民主，讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃，長期被監禁的劉曉波也有飯吃，中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，「但是你真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？」

對於郭台銘指「台灣每天至少有一六○萬人吃不飽，比十年前成長二倍」，還稱是農委會主委陳吉仲親口說的；蔡英文批評，郭台銘把數據移花接木，「政治沒有那麼low。」

陳吉仲昨也出面，指郭董恐是弄錯事實、斷章取義，相關數據來源其實是二○一三年，是農委會在馬政府時期所做的研究報告，當時不只經濟發展過度依賴單一市場，且完全沒有做到社會的公平分配，造成在國民黨治理下，「吃不飽」（學術調查數據為熱量攝取不足）人數攀升，較二○○三年多了一倍；蔡上任後已祭出多項措施改善。

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