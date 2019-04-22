馬任內經濟成長率最高？ 他諷：因為前一年史上最低

2019-04-22 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨20日在臉書上表示，前總統馬英九執政時期，曾在2010年創下10.6%的超高經濟成長率，而民進黨執政期間，最高年經濟成長率僅6.5%。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」諷刺，強調那年經濟成長率有10%，是因為前一年（2009年）被搞到史上最低點，所以隔年進步幅度才會這麼大。

國民黨在臉書表示，國民黨過去執政時期，曾經在馬英九執政期間、2010年，創下10.6%的超高的經濟成長率，但民進黨執政期間，最高經濟成長率也僅有6.5%，當時是在2007年陳水扁執政期間。

但「不禮貌鄉民團」製圖並發文表示，那一年會有10.6%，是因為前一年是「-1.57%」，是台灣史上最低點。「馬英九任內把台灣的經濟成長率搞到史上最低點，隔年只進步一點點，就產生了10%的進步，好意思說你們比較會拼經濟？」

「不禮貌鄉民團」諷刺地說，這就好像大雄上次考了10分，這次考了20分，就宣傳自己進步了100%，北七嗎？

網友也留言，「這就是我國小連續三年 拿最佳進步獎的手法」、「但台灣有太多北七會相信」、「別的不說，小英執政台股上萬點，我很有感～」、「別忘了他為了讓自己經濟數字好看一點，還硬推了一個債留子孫的消費卷」。

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