不參加反核大遊行 柯文哲：終究不能用愛發電

2019-04-26 11:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕廢核大遊行明日登場，台北市長柯文哲確定不出席。柯文哲今早受訪時表示，昨日才收到請帖，但行程早就都排好，因此無法參加，對於台灣能源政策，柯文哲大談闊論，強調能源政策與產業政策是一體兩面，只思考一邊是不對的，他強調，終究不能只用愛發電，核能疏散計畫、核電替代政策等問題都要討論。

柯文哲今早出席幸福企業大賞活動開始前接受媒體聯訪。媒體詢問為何不參加反核遊行，柯文哲小有怨言表示，他早上才在問這事，請帖昨天才送進來，「你要送也有點誠意，早一點送進來」，昨天請帖才送進來，行程早就排好了，要請就早點請。

媒體再問是否支持廢核，對此柯文哲直言，能源政策跟產業政策是一體兩面，只思考一樣是不會解決問題，因此台北市政府產業考察團過幾天就要去英國和德國，因為全世界只有一個國家經濟成長，但用電量下降，就是英國，原因在於英國的產業政策改變，包括數位產業。

柯文哲認為，台灣目前思考能源政策的時候，不能只思考能源政策，要同時回答產業政策是什麼，例如LED燈大量推廣的時候，另一方面也可以減少能源需求，所以能源與產業政策是一體兩面，只有考慮一邊是不對的。

「終究我們不能只用愛發電」，柯文哲強調能源政策要講清楚，全世界在大都會30公里內有設核電廠只有66個，台灣就佔了2個，其中包含一個還沒蓋的核四，但核定疏散半徑到目前為止只有8公里，從來不敢訂30公里疏散半徑，為什麼？因為30公里疏散半徑要疏散200萬人，他當年在台大醫院外科重症醫學台灣最高權威，寫不出200萬人疏散計畫。

柯文哲還說，台灣跟日本福島不一樣，福島30公里疏散半徑的範圍才15萬人，「我們30公里疏散200萬、300萬、400萬人，開玩笑這個要怎麼處理」，所以核能在台灣的問題不再是核能而已，「你蓋在都市旁邊才是問題」，所以為什麼核一、核二大家很注意，核三大家就比較沒注意，因為30公里半徑範圍內的人口數不一樣。

柯文哲說，核能問題要解決，不用核電是很好，問題是替代方案要有，還有一點燒天然氣比較乾淨，「廢話這我也知道，可是燒天然氣跟燒煤一度電差8毛」，台灣產業能不能撐，大家要拿出來討論。

最後柯文哲強調，台灣這個國家不需要發現問題的人、解釋問題的人，而是需要解決問題的人。

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