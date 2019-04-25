打臉柯P空屋論 林洲民：不懂為何有人說不需蓋公宅

2019-04-25 20:30

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲「8年5萬戶」公宅政策不斷修正，甚至脫口「空屋多何需再蓋公宅？」台北市都市發展局長黃景茂則稱，未來將採「多元提供」4萬4700戶。對此，前都發局長林洲民說，興建公宅和空屋數多寡無關，「完全不懂為何有人會說不需要蓋公宅」。

林洲民今晚在東海大學演說，對台北市公共住宅政策修正提出看法。他說，柯文哲競選2014市長的的政策白皮書中，寫到8年5萬戶的公宅目標，但2014和2018的北市空屋數相差無幾，北市府的公宅政策卻出現大轉變，「用補貼，不必興建公宅，是這樣嗎？我不認為。」

林洲民認為，公宅是重要國家、社會議題，而非算術問題，過去幾天的新聞報導，紛紛對市府政策轉變提出疑問，就連如此熟稔公宅建設的他，也說不出原因。

林洲民說，無論是中央或地方政府，是不可以要求所有權人把空屋拿出來出租，且公共住宅租的對象收入偏低，就算要求所有權人拿出來租，市民也租不起，「空戶多跟興建公共住宅是兩件事情」，在公宅一推出便供不應求的情況下，「完全不懂為何有人說不需要蓋公宅」。

林洲民還談到，陳水扁擔任市長期間，住宅政策以補貼為主，到了馬英九上任，既無補貼也無興建，公宅政策「白話文就是零。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/