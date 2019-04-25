空屋多不需公宅？ 朱立倫嗆柯P：搞不清楚狀況

2019-04-25 17:58

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲公宅政策不斷調整，更脫口「空屋多有何理由再蓋公宅」；要參選總統的前新北市長朱立倫不但在臉書發文，今天出席活動時也開嗆：「這是兩回事，柯市長張飛打岳飛，搞不清楚狀況」。

朱立倫指出，台北市空屋雖多，但超過30年以上的老舊住宅已經超過七成，國家地震中心研究也顯示「台北市若發生規模6.0地震，恐會造成4千棟房子倒塌」，這表示台北市極度欠缺新建的、安全的房屋建築，所以，如果因為「空屋多」就不蓋公宅，是誤解公宅的功能，根本是張飛打岳飛，把兩件不相干的事混在一起，搞不清楚狀況。

朱立倫表示，自己在新北市長任內曾興建7000戶以上社會住宅，如果台北市找不到足夠土地，或都更難以加速，可藉由落實「三環三線」，鼓勵老舊房屋的住戶搬到新北市，不失為短期的解決辦法；中長期來看，公宅政策應和處理老舊建物、都更等議題齊頭並進處理，加強居住安全，也滿足居住需求，並兼具都市再造功能，必須配套思考。

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