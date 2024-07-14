睽違16年！華航─西雅圖直飛開航 拓展北美版圖

華航西雅圖直飛航線14日開航。（記者蔡昀容攝）

2024/07/14 22:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕看好美國市場需求，台北（桃園國際機場）直飛西雅圖航線今年夏季增加3家航空公司，其中華航自2008年停飛後，今（14日）復飛，旅客坐滿9成5機位，桃機也以灑水儀式祝賀。

華航台北直飛西雅圖航線14日開航，306席機位坐了291席，達9成5；這也是華航往返美洲第6個直航據點。

請繼續往下閱讀...

華航在桃機舉行慶祝活動，華航董事長謝世謙、總經理高星潢、桃機公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、交通部觀光署主任秘書方正光、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟出席活動。

謝世謙表示，2004原開有西雅圖航班，但後來油價上漲，機票錢也無法貼補，只好停航，一停就是16年。

謝世謙分析，西雅圖是台灣到美國最近的地點，只要11.5小時，並能轉到內陸50個點，是重要門戶城市；西雅圖本身所在地華盛頓州，或附近奧瑞岡州，都是高科技產業聚落。

華航董事長謝世謙︰運能恢復會再增班

謝世謙說，現在航空業最頭痛的就是運能，製造商無法如期交機，製造商告訴他「要3年才能解決」，至於從何年開始起算？謝側面了解，應從明年開始算，要到2027年才能正常交機。

謝世謙說，目前因運能問題，西雅圖航線是每週5班，希望增至7班，若運能許可，希望再往上增班；華航下訂的24架波音787，預計明年起陸續交機。

華航慶祝開航，將登機門打造成美式戶外風格，現場設置打卡背板，將太空針塔、大摩天輪及派克市場等著名景點設計同框，供旅客拍照留念，並以西雅圖的咖啡文化為靈感，現場提供咖啡可麗露、咖啡凍及美式點心。

旅客劉先生和太太結婚16年週年，帶另4名親友一同去西雅圖旅遊。劉先生說，他是華航會員，但華航過去沒有直飛，如有可銜接航班，也要多6、7個小時，因此過去多搭長榮，現在華航開直飛航線，方便很多，價格也好一些。

另一家人是一家三口，10歲劉小朋友說，他第一次去美國，要找幼兒園同學，滿心期待；至於為什麼選華航，媽媽說，剛好時間符合需求，想說搭搭看開航班機。

10歲劉小朋友（左2）說，他第一次去美國，要找幼兒園同學，滿心期待。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法