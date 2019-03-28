427反核大遊行！北高雙城同步走

2019-03-28 11:34

〔記者劉力仁／台北報導〕由數百個民間團體共同組成的「全國廢核行動平台」宣布今年廢核遊行將於4月27日（週六）舉辦，主題為「告別核電 風光明媚」，台北、高雄兩地同步走，呼籲支持反核民眾能積極參與，一起上街告別核電。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，往年廢核遊行都選在3月舉辦，追悼311福島核災，1986年4月26日在蘇聯的車諾比（Chernobyl）核電廠發生歷史上最嚴重核電事故，也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級事件事故，今年選在4月27日，是為了紀念車諾比核災33週年，這是20世紀的最大災難；媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美主張發展再生能源，提醒各界不要高估核能發電效益。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，當天遊行現場將規劃為兩個展區，一個是「告別核電」，展現福島現況，以及台灣核電除役的打卡知識牆；另一個是展區為「風光明媚」，現場將有太陽能發電的舞台，以及綠能、節能展區，讓民眾體驗再生能源如何運用在日常生活之中。

今年的廢核遊行將再度以雙城同步遊行為號召，台北將於4月27日下午1點在凱道集合，高雄則於下午2點在凹仔底公園（神農路）集合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/