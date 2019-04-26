籲參加廢核遊行 民進黨：反對核電復辟

2019-04-26 15:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨明（27）日將參與民間團體所主辦之「告別核電，風光明媚」大遊行，民進黨發言人李晏榕今（26）日表示，落實「2025非核家園」與推動「能源轉型」，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，民進黨也透過政策積極落實這些目標之中。很遺憾的是，去年國民黨與擁核團體以缺電跟假反空汙來恐嚇誤導台灣人民，在公投中進行操作，企圖讓核電死灰復燃。「團結一起反對核電復辟，支持台灣能源轉型。」

李晏榕指出，台灣為海島型國家，國家的能源不應只仰賴進口，必須提升能源自主性，民進黨清楚知道，推動能源的轉型，不但可落實非核家園目標，綠能發展亦是世界的趨勢，而台灣擁有全球最佳的風場、豐富的太陽光能資源，以及像生質能、地熱、海洋能等綠色能源，具有發展綠能的絕佳條件，綠能產業，更是台灣接軌國際的重要新興產業。

李晏榕進一步表示，民進黨政府與蔡英文總統上任後，一改國民黨時代仰賴進口、核火並重的錯誤能源政策，明確地提升再生能源比例，積極發展綠色能源科技，不僅吸引許多國際能源大廠投資台灣，帶動台灣本土綠能產業的發展，其外溢效果，也讓許多為了環保永續的國際知名科技企業，能夠使用乾淨綠電，進而加碼投資台灣。唯有真正落實「以綠廢核」，不僅讓台灣永續發展，免除核安恐懼，也為台灣帶來超過上兆元的產業經濟價值。

李晏榕強調，這些努力推動能源轉型的成果，代表著台灣邁向綠能大國之路，已風光啟動，2019年對台灣來講，是能源轉型的關鍵年，絕對不能受到核電復辟的反動勢力，而阻礙了台灣未來永續的發展。

為了台灣邁向非核家園目標，與綠能大國發展，民進黨在上週中常會決議，民進黨的黨公職人員，將由卓榮泰主席領軍參與明天的大遊行，本週民進黨的6位執政縣市長，更全體以影像現身，誠摯地邀請全國民眾，共同支持「告別核電，風光明媚」大遊行的訴求，讓所有進步的力量，團結一起反對核電復辟，支持台灣能源轉型。

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