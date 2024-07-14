雪霸「三六九山莊」重建沿路砍樹惹議 監委立案調查

三六九山莊重建業者為運送建材，砍伐近千顆台灣冷杉林，監察委員田秋堇今日已申請自動調查。（資料照）

2024/07/14 10:15

〔記者林哲遠／台北報導〕雪霸國家公園招標興建五星級山屋「三六九山莊」，卻被發現業者為了運送建材，途砍伐冷杉林，引發各界抨擊。監察委員田秋堇今日表示，針對該工程是否充分考量高山生態系脆弱、規劃過程是否已做出對環境影響最小設計、未來復育計畫為何？均有進一步瞭解的必要，已申請自動調查。

田秋堇指出，據報載，雪霸國家公園369山莊重建工程，耗資上億，將興建1棟高度近9公尺之2層樓鋼骨建築，總床位數為120床，供遊客住宿之山屋。然業者為施工方便，竟砍伐近千棵天然林興建運輸軌道，砍伐之樹木包含高海拔森林界線重要生態樹種冷杉等，恐影響冷杉林下之脆弱高海拔生態系統，引起社會關注及爭議。

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田秋堇表示，經監察院函詢內政部國家公園署，該署函復說明，雪霸國家公園管理處於砍伐前依森林法相關規定會同主管機關調查軌道路線上之障礙木，砍伐台灣二葉松、台灣雲杉、台灣鐵杉、台灣冷杉、紅檜、香杉與雜木等總計806株，留置於現地供作各種生物微棲地及重要的營養源。

田秋堇質疑，同為高海拔國家公園的排雲山莊重建，甚至如碧海水力發電場興建過程，並無類此為興建運輸軌道致大舉砍伐林木的情事。針對369山莊重建工程評估過程是否充分考量高山生態系之脆弱？規劃過程是否已做出對環境影響最小之設計？施工造成之環境生態影響，未來復育計畫為何？有究明的必要。

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