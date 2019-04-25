一國兩制好棒棒？香港醫院公告嚇死人 約門診要等兩年！

2019-04-25 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕一國兩制的香港有什麼不便？一名香港網友貼出1張香港公立醫院的告示，表示自己要看個心理科，門診居然要排隊等2年以後才能看！網友發文後，立刻引起廣大迴響，該貼文已有超過1300多次分享，台灣也有粉專對此現象作出評論。

一名香港網友昨（24日）晚在個人臉書貼出一張照片，表示他去香港公立的廣華醫院排期看心理科，沒想到門口卻貼著告示，表示門診排期已到2021年4月。網友痛斥「心理情緒變化這回事，三個月也可能變化很大，何況兩年呢」，更諷刺表示「一國兩制好棒棒」。

粉專「蕪菁雜誌」也轉貼了這張相片，表示公立醫院門診要等2年，這就是回歸中國後，香港的現況，「不要以為被中國統一，跟你的生活大小事無關」。粉專表示，政權統一後，大量中國移民湧入香港，沖刷香港固有福利制度，本來就不大的餅有更多人搶食。另外，粉專也分析「中國用大量內地移民，稀釋香港的在地認同」、「搞窮香港以資助內地」。

粉專引述德川家康名言，解釋了中共統治這件事的本質：「老百姓就是要讓他們不飽不餓地活下去，他們才不會反抗，天下才會穩定」。他認為，從香港的例子來看，統一的宿命就是「福利會變差」、「生活品質會變差」、「經濟會變差」、「社會更不公平」。最後更表示：「你以為統一跟你的生活無關？其實大有關係呢！」

對此，網友紛紛留言表示「這不是恐嚇，這是現實」、「以台灣世界有名的醫療技術大概會被中國人擠爆」、「有錢的香港人會去私家醫院自費治療，沒錢的只能等到病情嚴重直接去急症室」；也有網友諷刺表示「掛到號，人也差不多掛了」，讓粉專無奈回應：「香港是連公共殮房、殯儀館和火葬場都滿...」。

其實，在今年2月也有網友在臉書「爆廢公社」貼出1張香港醫院的告示牌，引起討論。只見照片中，各科預約排期時間從6個月到28個月不等，讓台灣網友通通看傻，也有香港網友現身留言，坦言這就是香港現在醫療體制的現況，表示非常羨慕台灣。

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