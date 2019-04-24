台灣媽媽製圖談一國兩制生活品質 網友：為人父母必看！

2019-04-24 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁《台灣媽媽護民主》今（24）發表一張圖表，顯示香港在一國兩制治理下，居住、醫療、教養品質方面大打折扣。專頁表示，今日香港，明日台灣，「身為媽媽，看著在旁追逐嬉鬧的孩子們，忍心讓他們的未來變得如此慘澹不堪嗎？」

臉書專頁《台灣媽媽護民主》由來自各行各業的台灣母親組成，暢談民主、教育、人權、環保、文學、藝術等議題，專頁今天（24日）發文說，香港回歸後，在一國兩制治理下，至今逾20年，但北京政府為了沖淡港人自我認同，刻意引進大量內地移民，讓香港的生活品質大打折扣。

文章還附上一張圖表，說明香港在一國兩制下，房價居高不下、公屋難排，許多人因此被迫「蝸居」的情形；醫療方面，港人看診費時，急診常常沒住院床，還恐遇到「來港免受甄試」的中國籍醫生；教養方面，因需求膨脹，出現奶粉限購、跨區上學問題，甚至發生孩子說粵語遭罰的案件。

有網友頗為認同，直說「這圖一定要給為人父母看看，他想許給孩子這樣的未來嗎？」

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