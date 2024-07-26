高虹安貪污一審重判 牽動竹市各政黨佈局

新竹市長高虹安貪污一審被重判，也牽動竹市各政黨政治佈局。（資料照）

2024/07/26 22:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因立委期間貪污助理費，一審被重判7年4個月，引發新竹市政壇震盪，高虹安的市長職務即刻被停職，也牽動各政黨未來政治版圖佈局。由於高虹安宣佈退出民眾黨，將提出上訴，且強調市政團隊會繼續推動其政見，代表高虹安不可能宣佈辭職，也讓市長補選的選項不存在。加上高虹安所涉貪污案需三審定讞，各政黨多放眼及著墨2026年的市長選戰，「藍白合」是否持續操作，也因高虹安的貪污案埋下變數。

高虹安停職後由副市長邱臣遠代理市長，一如預期，高虹安以「政治迫害」悲情牌，力拚二審判決大逆轉的可能性，但高的停職也打亂民眾黨在2026年的市長選戰佈局，高虹安雖宣佈退出民眾黨，但黨主席柯文哲支持高上訴自清，預留高若二審逆轉，民眾黨可能再推高爭取連任伏筆，反之若二審維持原判，也能徵召代理市長的邱臣遠或外傳可能參選竹市長的黃國昌上陣，藉此延續民眾黨在竹市的政治能量。

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國民黨藍營因2022年操作「藍白合」，不惜犧牲黨內同志林耕仁，讓高虹安當選，面對2026年市長選戰或高若辭職可能補選市長的人選反陷入人選難產窘境，原本高若一審無罪，藍營自可大方續推「藍白合」，支持高虹安連任，如今高被判重罪且停職，國民黨可能的人選如立委鄭正鈐和黨部主委李縉穎也因此浮出抬面，但鄭正鈐若參加市長補選或2026年市長選舉，都可能影響國民黨在國會立委席次，恐讓黨中央舉棋不定，而李縉穎因個人知名度不高且是空降，都讓國民黨在竹市2026年的佈局陷入困境。

反觀，高虹安一審有罪停職則有利於民進黨內的整合與團結，民進黨雖不支持民間團體罷免高虹安，但已進行內部的整合與佈局，今年立委選戰代表民進黨參選的陽明交大法律學者林志潔，雖輸掉立委選舉，仍持續深耕地方，外界解讀林志潔是民進黨未來政治之星，很可能代表民進黨參選2026年的市長選舉。

除林志潔，前市長林智堅的子弟兵市議員陳建名或劉康彥都是可能的潛在人選，不管最後由誰出線，因高虹安的停職，後續的政治效應都有利於民進黨的整合與團結。

新竹市長高虹安（左二）貪污一審被重判，隨著高虹安退出民眾黨及黨主席柯文哲（中）支持高上訴自證清白，都牽動民眾黨在竹市的政治版圖，而副市長邱臣遠（右二）將代理市長，也將背負敗戰救援投手的壓力。（資料照）

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