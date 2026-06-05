媽祖面前伸鹹豬手！六房媽紅壇傳襲臀性騷 嫌犯竟是警察

在台南第一分局任職的周男3日休假，帶家人到雲林六房媽紅壇參拜，竟伸鹹豬手朝女舞者襲臀。（圖翻攝至臉書專頁「黑色豪門企業」）

雲林縣斗南鎮明昌里六房媽五間厝股紅壇，3日驚傳性騷事件，50多歲周姓男子休假與家屬參拜，與廟口前女表演舞者擦身而過，卻疑似手滑過舞者臀部，儘管被指控的男子矢口否認，但衝突影片事後被PO上網，斗南警分局事後查證，確認該名男子正是在台南第一分局任職員警，警方表示，已通報由台南一分局依性騷擾防治及相關程序接續受理、調查，並會持續提供必要協助，配合後續依法辦理。

近日臉書「黑色豪門企業」發出一段影片，周男疑似朝女舞者襲臀，同行友人不滿不斷詢問周男是否有襲臀，周男卻連聲喊「沒有」，雙方爆發激烈口角衝突，眼見衝突越演越烈，周男只好勉強向舞者道歉。不過此段影片發上網後，有眼尖網友發現男子穿著的長褲疑似為警褲，經斗南警分局網路巡查，證實該名男子為台南第一分局員警。

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據了解，3日早上7點，周男與爸爸前往六房媽紅壇參拜，期間來自台南的東方藝術團，跟著進香陣頭來表演，其中一名女舞者被周男襲臀，舞者大喊一聲，引起團員注意，團員也上前質問周男。

斗南警分局表示，經初步查證後，已通報由台南市第一警分局，依性騷擾防治及相關程序接續受理、調查，後續分局也會持續提供必要協助，配合後續依法辦理。

據雲林知情人士透露，周男為雲林斗六人，行事頗受爭議，大約8、9年前統調至斗南警分局斗南派出所任職，期間曾將所內供員警食用的2箱泡麵帶回家中，還在選舉期間跟各處競選服務處討要便當，儘管主管柔性勸說「人家有給你才拿」，他仍不服主管管教，甚至外傳當周男拿到便當後，還丟在主管桌上，疑似要「嗆聲」，後也因為種種爭議事跡，陸續調職至西螺、北港警分局，後又遭調職至台南市第一分局後，便無聽到他相關傳聞。

休假的周姓員警（藍衣站立者）3日陪家人到雲林六房媽紅壇參拜，卻疑伸鹹豬手朝女舞者臀部滑過，讓舞者大喊一聲。 （圖翻攝至臉書專頁「黑色豪門企業」）

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