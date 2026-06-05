美國總統史上第一人！川普證實將現身總冠軍賽G3 尼克隊主場驚天票價曝光

尼克主場麥迪遜廣場花園球場。（法新社資料照）

NBA紐約尼克隊時隔27年再次闖入總冠軍賽，美國總統川普證實，他將在總冠軍賽G3親臨紐約麥迪遜廣場花園觀賽。美媒指出，這將是歷史上首度有美國總統親臨NBA總冠軍賽現場。而目前G3最便宜的票價，已經炒到7000美元（新台幣22萬元）以上。而紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）先前也表示，他已經購買了同場比賽的門票，他透露自己是買「最便宜的位置」。

根據《NBC New York》報導，紐約市長曼達尼的發言人證實，市長已經自掏腰包買好了尼克主場首場對戰聖安東尼奧馬刺隊的G3門票，但並未透露具體成交價格。不過曼達尼日前在公開場合暗示，自己這一次可能會坐在「最上排」的便宜座位。

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川普日前透露，自己受到政治捐款人、同時也是麥迪遜廣場花園（MSG）執行長多蘭（James Dolan）的邀請，預計將前往現場觀賽。媒體詢問曼達尼屆時是否有機會與川普同框或碰面？政治立場與川普對立的曼達尼立刻畫清界線，巧妙迴避兩人是否會面，並強調：「不用指望看到我們坐在一起，我會待在球場內完全不同的區域。」

這場引發關注的總決賽，目前主場門票已飆升至天文數字。截至4日下午，在 Vivid Seats 和 Gametime 等美國主要門票轉售網站上，G3最便宜的門票（俗稱「山頂位」的頂層看台）起跳價竟然已超過7000美元（約新台幣22萬元）。

曼達尼在今年5月的季後賽時，就曾購買主場「山頂位」到場替尼克隊加油，他當時透露自己花了700美元（約新台幣2萬2000元）買票，沒想到挺進冠軍賽後，票價竟直接漲了10倍。

外媒先前就曾報導，目前NBA總冠軍賽門票價格昂貴，尼克主場門票價格相當驚人，場邊最貴座位已上看30萬美元（約940萬台幣）。

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