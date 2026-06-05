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    首頁 > 國際

    不滿川普大女婿開發案 阿爾巴尼亞人上街抗議

    2026/06/05 16:26 編譯張沛元／綜合報導
    阿爾巴尼亞群眾4日走上首都地拉那街頭，抗議由美國總統川普大女婿庫希納的投資公司主導、選址鄰近環保濕地的1項開發案。（路透）

    阿爾巴尼亞群眾4日走上首都地拉那街頭，抗議由美國總統川普大女婿庫希納的投資公司主導、選址鄰近環保濕地的1項開發案。（路透）

    數以千計的阿爾巴尼亞人4日晚間走上首都地拉那（Tirana）街頭舉行本週規模最大的抗議，反對1家與美國總統川普的大女婿庫希納（Jared Kushner）有關的公司，在亞得里亞海沿岸1處環境敏感區域興建豪華度假村。

    這項斥資14億歐元（約台幣513億元）的開發案，是由川普長女伊凡卡的夫婿庫希納（Jared Kushner）的投資公司Affinity Partners主導，地點是阿爾巴尼亞外海的1座島嶼，以及靠近維奧薩—納爾塔（Vjosa-Narta）保護區的1段未開發海岸線。該保護區是濕地，位於巴國南部，是火鶴、海豹與海龜的巢穴所在地。

    環保人士反對這項開發案，認為會影響數百公頃的原始海灘，以及每年飛越與在附近築巢的數以千計的火鶴。維奧薩—納爾塔的工地上週開始整地並有重型機械進駐，當地民眾發動抗議，隨後首都地拉那也出現大規模街頭示威。

    4日稍晚，抗議者再次聚集在阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）的辦公室外，群眾手持粉色充氣火鶴玩偶，口中呼喊「革命」與「停止計畫」，還有一面抗議標語牌上寫著「拉馬下台」。

    參與這場街頭抗議的作家柯曼尼（Lindita Komani）說，「阿爾巴尼亞不對外出售。阿爾巴尼亞屬於阿爾巴尼亞人，決定要在這裡做什麼是我們，而不是一些以為治國就能決定怎麼處置我們的財產、阿爾巴尼亞的遺產、自然遺產和文化遺產的腐敗政客」。

    拉瑪為該項開發案辯護。開發商也說，他們的重點會是「負責監管與環境改善」。阿爾巴尼亞的經濟與創新部長伊布拉希邁（Delina Ibrahimaj）4日表示，正在為這項研議中的投資案起草環境影響評估報告，該投資計畫必須完全符合環境法規並保護當地棲息地。

    反對川普女婿的投資開發案的阿爾巴尼亞人4日聚集在總理辦公室外高舉標語並呼喊口號，還有人拿著1隻充氣火鶴玩偶。（法新社）

    反對川普女婿的投資開發案的阿爾巴尼亞人4日聚集在總理辦公室外高舉標語並呼喊口號，還有人拿著1隻充氣火鶴玩偶。（法新社）

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