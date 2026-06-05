獨家》民進黨民調蘇巧慧擴大領先 李四川落後2.6個百分點

2026年新北市長選戰升溫，民進黨最新民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧獲得31.5%的支持度，國民黨參選人李四川則以29.0%緊追在後，雙方差距2.6個百分點。（記者黃政嘉攝）

2026年新北市長選戰升溫，據本報掌握，民進黨近日一份民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧獲得31.5%的支持度，國民黨參選人李四川則以29.0%緊追在後，雙方差距2.6個百分點。對比黨內2月份所做的民調數據，蘇巧慧當時首度領先李0.5個百分點，如今已呈現擴大領先。

根據民進黨最新執行的新北市長選情民調結果，在新北市長選舉關心度方面，有55.9%受訪者表達關心，35.7%不關心，無意見者8.5%。

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若由政黨傾向分析，泛綠陣營對這場選舉的關心度高達73.6%，民進黨支持者關心度同樣為73.6%；相較之下，泛藍陣營的關心度為66.1%，國民黨支持者也僅64.1%。

2022年投給民進黨候選人林佳龍的選民，如今有82.8%高度關心選情；反觀當年投給現任市長侯友宜的選民，僅60.3%表示關心。

此外，在市長選舉支持度方面，結果顯示，蘇巧慧的支持度為31.5%、李四川29.0%，無意見者為39.5%。

進一步交叉分析發現，蘇巧慧在三鶯土樹（三峽、鶯歌、土城、樹林）斬獲44.9%的支持度，大幅領先李四川的20.9%；在新五泰林（新莊、五股、泰山、林口）及「七星區」，蘇也分別以32.9%與32.5%取得超過5個百分點的領先幅度。蘇巧慧在板橋區也以33.3%，微幅超越李的30.0%。

李四川則在中永和地區，以40.8%強壓蘇巧慧的23.5%，在新店、烏來、深坑、石碇、坪林等地的「文山區」，也以35.3%領先蘇的27.0%。

從年齡層分析，在20至29歲的年輕族群中，蘇巧慧取得21.7%支持度，李四川獲21.2%，但「無意見」比例高達57.1%；30至39歲中，蘇巧慧以35.8%大幅領先李四川的19.2%；70歲以上，蘇再度以31.8%贏過李的23.9%。不過，在50至59歲族群中，李四川以37.1%領先蘇巧慧的32.1%。至於40至49歲、60至69歲，兩人則不分軒輊。

從教育程度分析，李四川在「專科」學歷及「大學以上-理組」背景取得領先。蘇巧慧則在「國中小以下」及「大學以上-文組」背景佔有優勢。

本次調查由民進黨民調中心於2026年6月2日至3日進行，訪問對象為20歲以上新北市民眾，完成數1517份。在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±2.5%，依據內政部公布的2026年1月份人口統計資料，針對年齡、性別、戶籍進行加權。

民進黨最新民調顯示，國民黨新北市長參選人李四川落後蘇巧慧2.6個百分點。（資料照）

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