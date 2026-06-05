誇張！礁溪老婦遭撞噴飛慘死 肇事四寶媽載3幼子全無安全座椅

肇事白色休旅車與遭撞的電動輔助車。（民眾提供）

宜蘭礁溪今早發生一起駭人死亡車禍！25歲葉姓「四寶媽」駕駛白色休旅車，行經鄉間無號誌路口時，猛烈撞擊騎乘醫療輔助代步車的83歲簡姓老婦，簡婦連人帶車噴飛，重摔落地滑行甚至再遭車輪輾過慘死；警方查出肇事葉女，當時車內載3名幼童，竟全數未依規定乘坐安全座椅，將依法開罰。

警方調查，今早8點位於礁溪南北三路與東西五路交叉口發生車禍，肇事的25歲葉女是名四寶媽，一早先將最大的孩子送至國小上學後，再折返載著另外3名1歲半、3歲及5歲的幼子出門，並分別坐在副駕及後座。

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葉女駕車前往幼兒園途中，行經該路口時，與騎乘紅色電動輔助車的簡婦發生猛烈碰撞，車禍現場慘不忍睹，零件碎落一地，簡婦因遭巨大撞擊噴飛，全身多處嚴重擦挫傷且腳部骨折，經緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

肇事葉女僅受輕微擦挫傷，但因車內「全無安全座椅」，導致其中一名男童在劇烈搖晃與碰撞下，受有手部擦挫傷，所幸無生命危險。葉女無酒、毒駕，但幼童乘車未依規定乘坐安全座椅，將面臨相關罰則。

警方呼籲，依據交通部函釋，簡婦所騎乘的「醫療輔助代步車」在法律地位上視同「行人」，汽機車駕駛人在道路上遇見時，必須嚴格比照「禮讓行人」的規定辦理。

肇事葉女車內無安全座椅，當時載3名幼子出門。（民眾提供）

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