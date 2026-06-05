捧「艾鄭會」世紀對談！鄭麗文會後離奇靜悄悄 林濁水曝內幕

鄭麗文訪美。（取自中國國民黨臉書）

國民黨主席鄭麗文訪美，近日她與提出「修昔底德陷阱」理論的美國知名學者艾利森（Graham Allison）會面。前立委林濁水指出，鄭麗文一路大張旗鼓宣傳「艾鄭會」是重量級的「世紀對談」，但雙方會後都靜悄悄，實在離奇。林濁水指出，肯定是對談後結果讓藍營大出意外，只好閉口不語。他指出，艾利森早放棄「棄台論」，現在更是「台灣實質獨立性越高越好」的主張者，在此信念下，雙方會面一定是激烈的言詞交鋒，「鄭的招牌菜炒成一團爛泥，此後到華府肯定也一貫的沒有任何佳音可報。」

林濁水今日在臉書發文表示，鄭麗文從台灣準備出發、到剛抵達美國時，都持續在為這場「艾鄭會」敲鑼打鼓。而她之所以有此「底氣」，是因兩人都是習近平座上貴賓、兩人都希望中美不要落入修昔底德陷阱、兩人都是東升西降的信徒。而艾利森的《終將一戰》一書更是「中華民族偉大復興的頌歌」，書中他極度奚落美國的競爭力，認為不到10年中國的名目GDP終將超過美國，他更還曾經悲觀到提倡棄台論。「因此她不斷想像兩人之會是何等美好的盛事。」

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林濁水指出，鄭麗文2日與史丹佛大學胡佛研究所與祁凱立等人的閉門座談後，國民黨隨即發表了長文宣揚鄭受到高度肯定、並首度在僑宴鬆口表態準備2028大選的訊息。當然，鄭麗文更寄以厚望的是即將到來的艾鄭會，不料沿途敲鑼打鼓的艾鄭會後兩人竟靜悄悄的，迄今一句話也不吭，不像鄭祈會後長篇大論自我歌頌，實在離奇。

「因為閉門會？當然不是，」林濁水表示。他說，閉門會的具體內容固然不宜公佈，但是若氣氛友好，那有都不可以透露的？像鄭祁會不就是閉門會。不過可以肯定「鄭艾會」下場對鄭、對藍一定是大出意料之外，只好閉口不語。

「稍有知識的人都早料得如此。」林濁水表示。他指出，可推斷此結果的原因很多。第一，艾利森在他的名著發表時固然堅信「東升西降」，但那早已是過去式了。第二，艾利森是名滿天下的學者，也是愛國的美國人，肯定是美國本位。第三，當今台灣在地緣經濟戰略中的核心地位如此顯赫，在艾利森信奉「東升西降」信念時是沒有人想像得到的。因此他今天已經不是棄台論者，反而主張「台灣實質獨立性越高越好、聲音越小越好」。

林濁水分析，因此，這兩人會面八九不離十肯定是「一中政策」對上「一中原則」的尖銳交鋒。「鄭的招牌菜炒成一團爛泥，此後到華府肯定也一貫的沒有任何佳音可報。」林濁水還批評鄭麗文，國際政治知識是難以想像的貧乏錯亂，思想離譜更不用說，偏偏一腦子不知天高地厚的幻想，「雖然足以嚇得草包藍一愣一愣的，但落得如此下場，一點也不必意外。」

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