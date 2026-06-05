印尼火山噴發2.5公里火山灰柱 機場被迫暫停運營

印尼勒沃托比公火山今（5）日多次噴發。（圖擷自X@volcaholic1）

印尼東部1座高度活躍的火山今（5）日多次噴發，噴出高聳的火山灰柱，迫使當地機場關閉。

根據《法新社》報導，印尼國家火山學機構在聲明中表示，弗洛勒斯島（Flores Island）的勒沃托比公火山（Mount Lewotobi Laki-Laki，Laki-Laki在印尼語指男性）於5日上午11時15分噴發，形成高約2.5公里的火山灰柱。該火山在此次噴發前已噴發多次。

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距離勒沃托比公火山以西約60公里處的毛梅雷鎮（Maumere）的當地機場已暫停運營。機場負責人潘賈伊坦（Partahian Panjaitan）指出，此次停飛影響了5架國內航班。

印尼火山學機構指出，如果出現強降雨，河流附近的居民應警惕由火山物質引發的火山泥流。火山泥流是1種由火山碎屑物、岩石碎片和水混合而成的破壞性泥石流。

勒沃托比火山為特殊的「雙子火山」，由活躍的公火山和較靜態的母火山（Mount Lewotobi Perempuan，Perempuan在印尼語指女性）組成。該山目前處於印尼火山活動警戒級別第二高，火山口周圍5公里範圍內設有禁區。

印尼是幅員遼闊的群島國家，由於地理位置恰處於環太平洋火山帶，因此地震與火山活動頻繁。

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