李乾龍座車遭裝追蹤器、收恐嚇信 新北檢簽結：查無不法、當事人不願提告

國民黨副主席李乾龍日前赴新北檢說明案情。（資料照）

前國民黨文傳會主委尹乃菁日前爆料，指國民黨副主席李乾龍座車遭人安裝定位追蹤器，並收到恐嚇信，雖李不願提告，警方獲知後十分重視，依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦，新北地檢署經傳訊李、尹、李的助理黃男等人，警方以相同型號車輛進行實地模擬後，就妨害秘密部分，追蹤器是在汽車後車廂內部找到，但這輛車只有李、黃使用，未使用時都會上鎖，一般人無法侵入車內隨意放置追蹤器，且追蹤器已被丟棄，無從採證及研析裡面數據，李又不提告，欠缺合法告訴要件，信件部分只是有人告知李其行程可能外洩，李不認為遭受恐嚇，因此將全案簽結。

這起案件起因於有媒體報導，李乾龍座車被安裝追蹤器，尹乃菁因而於4月15日開記者會證實，並指控總統賴清德和民進黨此行為在民主國家是會被彈劾的，強調：「我們現在手上是保有證據的，包括追蹤器以及李乾龍接到的恐嚇信」，嗆聲等賴清德卸任失去保護傘，一定會追究到底；李當時否認追蹤器與民進黨有關，並表示這件事已經很久了，稱：「沒事、沒事」，亦不願提告。

請繼續往下閱讀...

檢方日前傳李、尹及李的黃姓助理到地檢署協助釐清案情，李當時面對媒體詢問是誰裝追蹤器及有無情治單位跟監？李回說：「沒有、沒有」並笑稱：「我太太裝的」；尹乃菁則不發一語。

檢方除傳訊3人外，並找了幫李檢測找追蹤器的業者陳男及其友人鄭男，由警方以相同型號車輛進行實地模擬；經調查，本案車輛由黃男駕駛，僅由李乾龍使用，未使用與離開車輛時，都會上鎖，一般外人無法隨意進入車輛內部空間，李之所以發現，是因去年12月18日收受一封匿名信件後，詢問黃是否感覺被跟蹤，遂於24日聯繫陳請他派員檢測，鄭當日下午火速到國民黨中央黨部地下停車場與黃會合，由鄭一人持儀器執行檢測，開啟箱型車後車門後，掀起地墊與隔板放置備胎空間中，在該空間內部右後側角落處發現一枚疑似追蹤儀器（外型雷同AirTag定位器）。

檢方認為，車輛在未使用或離開時均會上鎖前提下，一般人無法自車輛外部侵入車內隨意放置追蹤器，且因李表示沒有要追究，已將儀器丟棄，無法進行採證及解析，無從研析儀器所紀錄數據，亦無從確認該儀器屬性是藍牙防丟器，抑或為GPS追蹤器，已無法查證特定人員涉有妨害秘密犯行，且李表明沒有要追究任何人，本案欠缺合法告訴的訴訟要件。

至於信件部分，經檢方調查，李於12月18日確有收受來自某宮廟人員轉交寄到該宮廟的匿名信件，內容僅提醒李行程可能外洩，該匿名信件已銷毀，李也不認遭受恐嚇，也無法提供檢察官採證、調查，難據此認定該匿名信件涉恐嚇，至於尹只是從風傳媒的報導得知李收到恐嚇信，沒有看過恐嚇信，不知道內容，無法提出供調查，亦不知道恐嚇信來源，最後以本案查無特定人員涉有恐嚇危害安全犯行簽結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法