慎入！ 澳洲查獲10萬隻非法養殖「超級大蟑螂」 黑市價格曝光

澳洲野生動物官員破獲非法養殖場，查扣10萬隻蟑螂。（澳洲氣候變遷、能源、環境與水資源部提供，本報合成）

澳洲野生動物官員近來破獲一處郊區非法養殖場，查扣10萬隻非法培育的蟑螂，這批蟑螂在交易珍奇昆蟲的黑市價值超過10萬美元（約新台幣317萬元）。

《法新社》報導，澳洲環境部門今（5日）表示，執法人員在雪梨以西的巴瑟斯特鎮（Bathurst）突襲搜查一處商業培養場時，查獲超過10萬隻非法養殖的蟑螂，包括體型較大、以發出嘶鳴聲作為防衛機制聞名的馬達加斯加蟑螂，以及專供寵物蜥蜴食用、已成為入侵物種的杜比亞蟑螂。

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照片顯示，其中一隻遭查扣的馬達加斯加蟑螂，體型大到幾乎可以覆蓋成年人的手掌。環境部門指出，這批遭查扣的非法養殖蟑螂市值估計達14萬美元（約新台幣444萬元）。

環境部門官員表示：「我們對保護澳洲獨有的生物多樣性，和打擊國家環境法規觸法行為等工作相當重視。我們正目睹非法飼養和販售珍奇蟑螂的情形，現在正向寵物業者和飼主發出警告通知。」

據報導，澳洲官員現在須對這些生命力驚人的蟑螂，執行人道銷毀這項棘手任務；這種昆蟲生命力極為頑強，甚至有「這些蟑螂能在核爆事故中生存下來」的都市傳說。

照片顯示，遭查扣的馬達加斯加蟑螂體型，大到幾乎可覆蓋成年人手掌。（澳洲氣候變遷、能源、環境與水資源部提供）

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