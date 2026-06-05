科學的盡頭是玄學！台記憶體大廠解說各色「乖乖」意涵

台灣記憶體大廠創見在官方「X」說明，為了讓機器或電腦運作順暢，在上面放置綠色的「乖乖」（椰子口味）是一種獨特的習慣；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

台北國際電腦展（Computex TAIPEI）上除了新科技外，最令人注目的莫過於各家台灣廠商機器附近可能都會出現的「綠色乖乖」，台灣記憶體大廠創見就在官方「X」說明，為了讓機器或電腦運作順暢，在上面放置綠色的「乖乖」（椰子口味）是一種獨特的習慣！同時也順便說明為什麼不行擺紅色、黃色的原因。

創見在官方「X」發文指出，在台灣的工廠或機械的訊號中，「綠色」＝正常（綠燈）的意思。然而乖乖的其他口味可就「不妙了」。黃色（五香口味）意味著注意、警告；紅色（巧克力口味）會讓人聯想到異常、停止，因此絕對不能放在機械旁邊。這就是為什麼只能選綠色椰子口味乖乖的原因。

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有台灣網有補充，黃色乖乖有招財的意思，因為黃色就像黃金一樣，所以過年的商家反而會用黃色乖乖來祭拜神明喔。

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