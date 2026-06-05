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    首頁 > 社會

    殘殺3親友還分屍 高雄碎屍人魔張介宗一審判3個死刑

    2026/06/05 16:03 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄碎屍人魔張介宗涉殘殺3親友還分屍，國民法官今天下午4點做出裁定，判張介宗3個死刑、褫奪公權終身。（資料照）

    高雄碎屍人魔張介宗涉殘殺3親友還分屍，國民法官今天下午4點做出裁定，判張介宗3個死刑、褫奪公權終身。（資料照）

    高雄碎屍人魔張介宗涉嫌連續殺害75歲黃姓兄嫂、友人張婦及71歲趙林姓婦人，還將3人分屍，遭檢方求處3個死刑。高雄地方法院從上月26日起 展開為期10天的馬拉松式審理，張介宗仍否認殺人、分屍，國民法官今天下午4點做出裁定，判張介宗3個死刑、褫奪公權終身。

    去年2月，73歲的張介宗涉於去年11月29日起，陸續殺害71歲張黃姓大嫂，以及在公園結識的71歲張婦、71歲趙林姓婦人，在自家公寓將3人殺害分屍後，將屍塊分批丟入前鎮區五號船渠。

    趙林姓婦人因被家人通報失蹤，警方循線找到最後與她有互動的張介宗，先是在張介宗的公寓找到趙林姓婦人的內褲和外套，但張介宗卻不肯透露人跑去哪，檢警透過鑑識人員科學採證，不但在公寓裡採集到趙林姓婦人血跡，另又驚覺屋內還有2名被通報失踨婦人的血跡反應。

    由於張介宗不肯吐露實情，經檢警抽絲剝繭，發現張介宗不但殘殺3名親友，還將她們分屍後，分批裝在塑膠袋裡，用腳踏車運送丟入前鎮區五號船渠。身高約155公分、體型瘦小的張介宗落網後，堅稱自己沒殺人，也沒有棄屍，更冷血評論「人本來就會死」、「過世就過世，少一個朋友又怎樣」，更推稱趙林姓婦人身材比他高壯，自己沒能力殺她。

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