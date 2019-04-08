不信一國兩制 倪匡：說「妓女比共產黨可信」是侮辱妓女

2019-04-08 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕著名科幻作家倪匡在7日播出的港台電視節目《鏗鏘說》接受採訪，強調「我根本不相信一國兩制」，直言「共產黨什麼時候靠得住過？幾十年來無一句實現過」，並否認自己曾言「妓女比共產黨可信」，還笑說「我很尊重妓女，這句話對妓女好侮辱」。

在訪談影片中，倪匡在昨（7）日播出的港台電視節目《鏗鏘說》中，接受香港資深大律師（barrister）石永泰採訪時表示，他多年前在小說《追龍》中優點消失並走向死亡與毀滅的城市，即是暗指香港。

談到外界普遍認為香港「一國兩制」被破壞，倪匡表示：「我聽了不禁大笑，我根本不相信『一國兩制』，所以有什麼破不破壞的？」、「共產黨的話什麼時候靠得住過？幾十年來沒一句實現過。」

他曾在書中寫道：「你要摧毀一個城市，你不必摧毀它的建築，只要令這個城市的優點消失。」倪匡認為，香港消失的優點就是「自由」，最重要的是言論自由，沒有言論自由就沒有其他自由。

訪談最後，倪匡對於坊間流傳其曾言「妓女比共產黨更可信」感到很冤枉。他表示自己從來沒有講過這句話，笑說：「熟識我的人都知道，我很尊重妓女。這句話對妓女很侮辱的。」

相關影片如下：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/