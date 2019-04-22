今日香港明日台灣？ 蔡依橙：一國兩制下高品質健保恐崩潰

2019-04-22 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的醫療水平備受各國關注，全民健保更是各國來台考察的重點之一。醫師蔡依橙今日在臉書上分享一篇香港媒體的投書，他認為，看一國兩制下的香港醫療體系，變化令人相當憂慮。

蔡依橙分享的投書中指稱，香港近年來湧入大批中國人求診，醫院人力嚴重不足，如今各方想方設法改善，其中有人提議引進「海外醫生」，但魔鬼藏在細節裡，懷疑是為水準參差不齊的中國醫生開後門，還批評香港特區政府老是先破壞完善機制，去製造恐慌、製造輿論，然後暗渡陳倉，達到陰謀。

蔡依橙表示，這種憂慮也可能發生在台灣，如果台灣接受了中國的統一，或中國認可的總統候選人後，將有大量的中國人湧入台灣，和台灣人民共用健保資源，屆時開刀可能需要等待一年以上，若是醫療體系過載，就會名正言順開放中國醫師進入台灣，提供拙劣的醫療品質，甚至連心肺復甦法都不懂。然而這一切都已在香港上演，更久的等待時間，更差的醫療品質。

文章引發許多網友回應「醫生執照放寬只是開始，再來專業的工作包括律師、建築師、教授、會計師等等比照辦理」、「台灣人應該為自己的台灣驕傲，民主自由的生活是得來不易，有民主才有尊嚴的生活。」、「可憐的香港人，傷心」、「這個點應該夠痛，可以廣加宣傳」。

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