老外沒健保台大掛急診 收到帳單驚呆了！

2019-02-28 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在台灣的美籍人士近日在台灣分享在台灣就醫的經驗，引發網路熱議。他日前得了嚴重的急性腸胃炎，半夜不斷嘔吐，眼看就快要脫水，卻因為擔心語言不通且沒有台灣健保，深怕醫療費昂貴，但仍被台籍室友帶到台大醫院掛急診，沒想到最後收到帳單時「便宜到吃驚！」

旅台美籍網友「博凱文」近日在臉書發文表示，當天凌晨3點，看不下去的台籍室友，叫了一輛計程車帶他去台大醫院急診室，隨即被一名會說英文的護理人員協助，20分鐘內吊點滴、吃止吐藥，並接受血液和超聲波檢查，被檢驗出為急性腸胃炎，吊點滴3小時後身體逐漸恢復體力。

然而收到帳單時，讓他非常驚訝，原以為會非常昂貴，但竟然只要80美元，折合新台幣約2400元。他表示，在全台灣最好的醫院治療，全程自費，沒有折扣、沒有健保，如果沒有保險，在美國可能要花費數百或數千美元，但在台灣，卻能得到快速、優質的醫療，而且比起美國便宜非常多。

博凱文強調，藉由這次在台灣良好的醫療經驗，不會再擔心或猶豫在台灣接受治療，也向美國喊話，「是時候，別再找藉口了！」

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