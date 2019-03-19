55％香港人沒信心 范世平：劉結一是把台灣人當傻子嗎

2019-03-19 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港在1997年回歸中國後，實施一國兩制，但今年初香港中文大學亞太研究所公布一項調查，超過3成的港人因「政治因素」想移民，今（19日）最新民調指出，港人對一國兩制信心持續下降，高達55％民眾對香港未來沒有信心。對此，師大政研所教授范世平批評，國台辦曾稱一國兩制是關愛台灣人，是把台灣人當傻子嗎？

香港中文大學亞太研究所今年初公布一項調查，34％香港民眾表示，如有機會將打算移民，想移民因素的前3名為不滿香港政治爭議太多、社會撕裂嚴重，對居住和生活環境不滿以及不滿意香港政治制度。

香港大學民意研究計劃今也發布民調指出，香港民眾對一國兩制信心持續下降，連帶使得對港前途「悲觀」，多達55％民眾對香港未來沒有信心，創下25年來新低，另外，港人對一國兩制的信心淨值下降10％，達負14％。

對此，范世平在臉書轉貼相關新聞表示，中國國台辦主任劉結一本月初曾稱，「『一國兩制』體現對台灣人民的照顧、關愛及體諒，台灣人民的心情會更舒暢」，痛批「是把台灣人當傻子？還是國台辦自己犯傻？」

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