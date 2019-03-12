小英提反制「一國兩制台灣方案」 國台辦氣炸了！

2019-03-12 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國所提「一國兩制台灣方案」，總統蔡英文11日召開國家安全會議，並提出反制「一國兩制台灣方案」指導綱領。對此，國台辦發言人安峰山氣撲撲的說，「蔡英文及民進黨當局」是在「謀求台獨分裂」。

蔡總統11日就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行國家安全會議討論，另提出因應及反制「一國兩制台灣方案」7項指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。

對此，安峰山今晚回應稱，蔡英文及民進黨當局的種種行徑，本質就是「破壞兩岸關係和平發展前景，抗拒兩岸和平統一大勢、謀求台獨分裂」。

安峰山宣稱，這種不斷肆意攻擊中國，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，「是在拿台灣民眾的利益福祉作賭注，撈取選舉私利，完全是為了一己之私、一黨之私」。

他還稱，陸委會是變本加厲、處處設限，站在台灣同胞利益福祉的對立面，極力阻擋兩岸同胞走近走實走好的步伐，這就是「螳臂擋車，不自量力」。

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